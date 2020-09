Coronavirus, nuovo picco in Gran Bretagna: 6.874 contagi in 24 ore (Di venerdì 25 settembre 2020) nuovo picco di casi di Coronavirus in Gran Bretagna da maggio: sono 6.874 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, contro i 6.634 di giovedì. Sono i 40 nuovi decessi, mentre i test quotidiani segnano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 settembre 2020)di casi diinda maggio: sono 6.874 iregistrati nelle ultime 24 ore, contro i 6.634 di giovedì. Sono i 40 nuovi decessi, mentre i test quotidiani segnano ...

SkyTG24 : Coronavirus Francia, 16mila casi in 24 ore. Il premier Castex non esclude nuovo lockdown - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: salgono i casi (+1.786) e il numero di vittime. Il ministro Speranza: è ancora dura, serve l'impegno… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus premier #Francia non esclude nuovo lockdown. Castex, 'se non agiamo e la situazione si aggravasse' - giubi7 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 #Conte interviene alla 75ma Assemblea generale dell'#ONU - PaoloTrombin : RT @Agenzia_Italia: Campania verso un nuovo lockdown? La minaccia di Vincenzo De Luca -