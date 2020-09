Coronavirus: nuovo picco in GB, Parigi prepara un nuovo lockdown (Di venerdì 25 settembre 2020) Il premier francese Jean Castex non esclude la possibilità di un nuovo lockdown, se la situazione sul fronte del Coronavirus nel paese dovesse peggiorare ulteriormente Leggi su firenzepost (Di venerdì 25 settembre 2020) Il premier francese Jean Castex non esclude la possibilità di un, se la situazione sul fronte delnel paese dovesse peggiorare ulteriormente

Il ministro Speranza: è ancora dura, serve l'impegno. #Coronavirus, #RegnoUnito supera i 6.000 contagi, 37 i morti. Nuovo record in #Israele. Coronavirus: salgono i casi (+1.786) e il numero di vittime. Speranza: è ancora dura, serve impegno

Giovedì in Svizzera sono stati segnalati 391 nuovi casi di infezione da coronavirus (437 il giorno precedente) con 11 nuovi ricoveri e 3 decessi. Sono diversi i Paesi europei che sono confrontati con ...

