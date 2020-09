(Di venerdì 25 settembre 2020) Per contenere la diffusione da Covid-19 non si esce senza mascherina e si; attenti al distanziamento fisico, ma paradossalmente il; 'fra le mura di, dove non c'; distanza ...

robreg1 : RT @leggoit: #Coronavirus, lo '007' dei contagi: «Il posto più pericoloso è a casa» - leggoit : #Coronavirus, lo '007' dei contagi: «Il posto più pericoloso è a casa» - EmMicucci : #Coronavirus Nel #Lazio il 13% di tutti gli attuali contagiati in Italia Con 5.689 persone attualmente positive la… - Mbyk019285 : RT @fanpage: Allarme coronavirus alla Casa Bianca, positivo membro dello staff di Trump dopo focolaio tra 007 - fanpage : Allarme coronavirus alla Casa Bianca, positivo membro dello staff di Trump dopo focolaio tra 007 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 007

Adnkronos

Per contenere la diffusione da Covid-19 non si esce senza mascherina e si è attenti al distanziamento fisico, ma paradossalmente il posto più pericoloso è «fra le mura di casa, dove non c'è distanza n ...editato in: da. (Teleborsa) – Situazione esplosiva in Europa e nel mondo per l’emergenza coronavirus, con nuovi record di contagi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a livello planet ...