Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “Finiamola di criticare gli italiani, abbiamo fatto le cose meglio ed ora ci stanno copiando” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Quello che i francesi chiamano zona scarlatta o zona rossa non è altro che quello che noi (senza chiamarla così) stiamo facendo da maggio. In Francia stanno facendo con ritardo quello che da noi è ormai una consolidata abitudine“: lo afferma Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in un post su Facebook. “Diciamolo, noi abbiamo fatto le cose meglio su molti aspetti della gestione COVID.Bisogna fare attenzione però perché qui da noi sui media sembra che in Francia ci sia un lockdown. Non è così. Si tratta solo delle misure di contenimento che stiamo applicando noi italiani da mesi. Ci stanno copiando, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) “Quello che i francesi chiamano zona scarlatta o zona rossa non è altro che quello che noi (senza chiamarla così) stiamo facendo da maggio. In Franciafacendo con ritardo quello che da noi è ormai una consolidata abitudine“: lo afferma Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in un post su Facebook. “Diciamolo, noilesu molti aspetti della gestione COVID.Bisogna fare attenzione però perché qui da noi sui media sembra che in Francia ci sia un lockdown. Non è così. Si tratta solo delle misure di contenimento che stiamo applicando noida mesi. Cicopiando, ...

