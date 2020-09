Coronavirus, le ultime news: oltre 32 milioni di contagi nel Mondo, il Carnevale di Rio rinviato a tempo indeterminato (Di venerdì 25 settembre 2020) Secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato dalla Johns Hopkins University, sono 32.141.082 i contagi totali di Coronavirus nel Mondo dall’inizio della pandemia. In base al conteggio, che si fonda su dati ufficiali, le vittime a livello globale sono 981.808, mentre le guarigioni sono 22.151.237. Il Brasile ha registrato 32.817 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 831 morti per la malattia, secondo quanto confermato dal Ministero della Salute. Il più grande paese del Sud America ha registrato più di 4,6 milioni di contagi dall’inizio della pandemia, ed è il terzo peggior focolaio al Mondo dopo Stati Uniti e India. Quasi 140.000 persone sono morte a causa della malattia in Brasile, che è al 2° posto dopo gli Stati ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato dalla Johns Hopkins University, sono 32.141.082 itotali dineldall’inizio della pandemia. In base al conteggio, che si fonda su dati ufficiali, le vittime a livello globale sono 981.808, mentre le guarigioni sono 22.151.237. Il Brasile ha registrato 32.817 nuovi casi nelle24 ore e 831 morti per la malattia, secondo quanto confermato dal Ministero della Salute. Il più grande paese del Sud America ha registrato più di 4,6didall’inizio della pandemia, ed è il terzo peggior focolaio aldopo Stati Uniti e India. Quasi 140.000 persone sono morte a causa della malattia in Brasile, che è al 2° posto dopo gli Stati ...

