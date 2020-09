Coronavirus Lazio oggi: il bollettino per il 25 settembre (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo i 230 casi di ieri L’aggiornamento sul Coronavirus oggi nel Lazio con il bollettino della Regione: articolo in aggiornamento Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio ieriIl bollettino dell’istituto Spallanzani di oggi: in questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 125 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. Quindici pazienti necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 722. Leggi anche: Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia con i dati per il 25 settembre della Protezione ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo i 230 casi di ieri L’aggiornamento sulnelcon ildella Regione: articolo in aggiornamento IlsulnelieriIldell’istituto Spallanzani di: in questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 125 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. Quindici pazienti necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 722. Leggi anche: Ilsulin Italia con i dati per il 25della Protezione ...

