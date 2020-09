Coronavirus Lazio: 230 nuovi casi, 113 sono a Roma. Registrate purtroppo altre due vittime (Di venerdì 25 settembre 2020) Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 230 casi di questi 113 sono a Roma e due i decessi. «Stesso numero di ieri nonostante un aumento del numero dei tamponi, dati in calo a Roma e lieve aumento nelle province. Mantenere alta l’attenzione. Nelle scuole attualmente prevalgono i casi singoli con link extra scolastici soprattutto legati ad attività ricreative e conviviali, a dimostrazione che in prevalenza nelle scuole si stanno adottando le misure necessarie che però devono essere replicate anche fuori dai contesti scolastici», commenta l’Assessore Regionale Alessio D’Amato. Coronavirus Lazio: i dati dalle Asl Nella Asl Roma 1 sono 40 i casi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 settembre 2020) Su oltre 11 mila tamponi oggi nelsi registrano 230di questi 113e due i decessi. «Stesso numero di ieri nonostante un aumento del numero dei tamponi, dati in calo ae lieve aumento nelle province. Mantenere alta l’attenzione. Nelle scuole attualmente prevalgono isingoli con link extra scolastici soprattutto legati ad attività ricreative e conviviali, a dimostrazione che in prevalenza nelle scuole si stanno adottando le misure necessarie che però devono essere replicate anche fuori dai contesti scolastici», commenta l’Assessore Regionale Alessio D’Amato.: i dati dalle Asl Nella Asl40 i...

