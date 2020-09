Coronavirus, la Svizzera inserisce la Liguria nelle lista delle zone rosse. Quarantena obbligatoria per chi proviene dalla regione (Di venerdì 25 settembre 2020) Chi torna in Svizzera dalla Liguria dovrà passare obbligatoriamente dieci giorni in Quarantena. A deciderlo è l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) che ha aggiornato l’elenco degli Stati e Regioni a rischio elevato di contagio da Coronavirus. Insieme alla Liguria, nella lista delle “zone rosse” sono state incluse anche Gran Bretagna, Portogallo, Belgio. La nuova misura entrerà in vigore da lunedì 28 settembre. In totale sono 59 le zone ora soggette all’obbligo di Quarantena. La lista include anche Danimarca, Irlanda, Islanda, Slovenia, Ungheria e Marocco, i territori della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Chi torna indovrà passaremente dieci giorni in. A deciderlo è l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) che ha aggiornato l’elenco degli Stati e Regioni a rischio elevato di contagio da. Insieme alla, nella” sono state incluse anche Gran Bretagna, Portogallo, Belgio. La nuova misura entrerà in vigore da lunedì 28 settembre. In totale sono 59 leora soggette all’obbligo di. Lainclude anche Danimarca, Irlanda, Islanda, Slovenia, Ungheria e Marocco, i territori della ...

SkyTG24 : La #Liguria, insieme a Gran Bretagna, Portogallo e Belgio, entra nell'elenco della Svizzera di Stati e Regioni a ri… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Svizzera inserisce la Liguria nelle lista delle zone rosse. Quarantena obbligatoria per chi provien… - SkyTG24 : Coronavirus, la Liguria entra nella lista rossa della Svizzera - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, la Svizzera inserisce la Liguria nelle lista delle zone rosse. Quarantena obbligatoria per chi proviene d… - LucianaCiolfi : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, la Svizzera inserisce la Liguria nelle lista delle zone rosse. Quarantena obbligatoria per chi proviene d… -