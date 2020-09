Coronavirus: la Germania ha 1,2 miliardi di mascherine (Di venerdì 25 settembre 2020) BERLINO, 25 SET - Il sistema sanitario tedesco dispone allo stato attuale di 1,2 miliardi di mascherine: lo ha reso noto il ministero della Sanità in risposta ad un'interrogazione parlamentare di un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 settembre 2020) BERLINO, 25 SET - Il sistema sanitario tedesco dispone allo stato attuale di 1,2di: lo ha reso noto il ministero della Sanità in risposta ad un'interrogazione parlamentare di un ...

SkyTG24 : Covid, il virus corre in Europa: record anche in Germania. In Francia 13.500 nuovi casi - RaiNews : Aumentano i contagi in tutta Europa #coronavirus - Corriere : Coronavirus in Germania, nuovo record di contagi: 2 mila in 24 ore - ctoniarch : 'E' importante in futuro che la produzione di materiale di protezione sua riportato in Germania e in Europa così da… - Yukiko7110 : RT @sono_paola: Ricordate quando il #coronavirus girava solo in Cina, anzi, nella zona di Wuhan? Cosa è successo di diverso che con la #SAR… -