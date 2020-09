Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 25 settembre: morti, contagi, guariti (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 25 settembre 2020. È di 47.718 persone attualmente positive (+938), 35.801 morti (+20), 222.716 guariti (+954), per un totale di 306.235 casi (+1.912), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 47.718 pazienti attualmente positivi, 2.737 sono ricoverati con sintomi (+6), 244 sono in terapia intensiva (-2) e 44.737 sono invece in isolamento domiciliare (+934). Anche ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, venerdì 252020. È di 47.718 persone attualmente positive (+938), 35.801(+20), 222.716(+954), per un totale di 306.235 casi (+1.912), il bilancio della pandemia dainemerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla. Dei 47.718 pazienti attualmente positivi, 2.737 sono ricoverati con sintomi (+6), 244 sono in terapia intensiva (-2) e 44.737 sono invece in isolamento domiciliare (+934). Anche ...

Mov5Stelle : Il lavoro di gestione dell'emergenza coronavirus attuato dall'Italia è stato riconosciuto anche dal @FT, che ha elo… - petergomezblog : Coronavirus, l’Oms elogia l’Italia con un video omaggio: “Colpita per prima, ha reagito con forza e ribaltato la tr… - ilpost : Il video dell’OMS che racconta come l’Italia ha affrontato la pandemia - berta95italy : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, oltre 1.900 contagi in Italia, record post #lockdown. Le vittime sono 20 #ANSA - ARSToscana : RT @f_profili: 1.912 casi #covid19 in #italia 20 #decessi +6 #ricoveri area medica -2 ricoveri #TI 954 #guariti 107.269 #tamponi, 64.009 ca… -