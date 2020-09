Coronavirus Italia, bollettino 25 settembre: 1.912 nuovi casi. I tamponi sono 107.269 (Di venerdì 25 settembre 2020) Aumenta ancora il numero di nuovi contagi registrati in 24 ore in Italia: sono 1.912, contro i 1.786 di ieri, a fronte di 107.269 tamponi effettuatu (il giorno prima erano stati oltre 108mila). sono 20 i morti, Due i pazienti in meno in terapia intensiva, per un totale di 244. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 25 settembre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 settembre 2020) Aumenta ancora il numero dicontagi registrati in 24 ore in1.912, contro i 1.786 di ieri, a fronte di 107.269effettuatu (il giorno prima erano stati oltre 108mila).20 i morti, Due i pazienti in meno in terapia intensiva, per un totale di 244. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 25(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

