Coronavirus, intelligenza artificiale per prevedere il decorso della malattia

prevedere il decorso dell'infezione da nuovo Coronavirus con l'intelligenza artificiale partendo da radiografie e dati clinici: è l'obiettivo del progetto "AI for COVID-19 prognosis" dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova premiato da Google. L'Iit è l'unico istituto di ricerca italiano selezionato e finanziato dal motore di ricerca online, che attraverso Google.org ha stanziato 100 milioni di dollari a livello mondiale per fronteggiare la pandemia del Coronavirus. Lo strumento in corso di studio all'Iit baserà le sue analisi a partire da diverse centinaia di radiografie toraciche provenienti da vari ospedali italiani, con l'obiettivo di riconoscere la presenza di infezioni polmonari e prevederne il decorso.

