Coronavirus in Toscana: tre morti a Firenze, Lucca e Pisa, età media 73 anni, oggi 25 settembre. E 139 nuovi contagi (Di venerdì 25 settembre 2020) Si registrano tre morti, oggi 25 settembre, in Toscana con età media relativamente bassa, 73 anni. E 139 sono i nuovi contagi (53 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening). 4 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna). 3 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (2 Sicilia, 1 Sardegna) Leggi su firenzepost (Di venerdì 25 settembre 2020) Si registrano tre25, incon etàrelativamente bassa, 73. E 139 sono i(53 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening). 4 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna). 3 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (2 Sicilia, 1 Sardegna)

La7tv : #piazzapulita Matteo Renzi: “La divisione in Toscana è netta, anche sulla sanità. Da un lato c’è il modello della s… - RadioSienaTV : Coronavirus, Toscana: 139 nuovi casi, 3 decessi, 31 guarigioni - - Mario_DAloisio : Sono 417, in Italia, le scuole dove finora si è registrato almeno un caso di positività al Coronavirus (in Lombardi… - ruiciccio : RT @rep_firenze: Toscana, 139 nuovi casi di coronavirus e tre decessi nelle ultime 24 ore [aggiornamento delle 14:44] - f_profili : 139 casi #covid19 in #toscana. #età media 38 anni. 74% #asintomatico, 20% #paucisintomatico. 3 #decessi. 111 i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana Coronavirus Toscana, tre morti e 139 nuovi casi La Nazione Coronavirus in Toscana: tre morti a Firenze, Lucca e Pisa, età media 73 anni, oggi 25 settembre. E 139 nuovi contagi

FIRENZE – Preoccupazione forte, in Toscana, per il coronavirus: si registrano tre morti, oggi 25 settembre, in Toscana con età media relativamente bassa, 73 anni. E 139 sono i nuovi contagi (53 identi ...

'Carta di Firenze' per disegnare 'il futuro dopo il coronavirus'

Firenze, 25 set. - (Adnkronos) - "Noi cittadini, donne e uomini, liberi di spirito, impegnati nei campi più diversi del lavoro, della ricerca e dell’insegnamento, delle arti, dei mestieri e della crea ...

FIRENZE – Preoccupazione forte, in Toscana, per il coronavirus: si registrano tre morti, oggi 25 settembre, in Toscana con età media relativamente bassa, 73 anni. E 139 sono i nuovi contagi (53 identi ...Firenze, 25 set. - (Adnkronos) - "Noi cittadini, donne e uomini, liberi di spirito, impegnati nei campi più diversi del lavoro, della ricerca e dell’insegnamento, delle arti, dei mestieri e della crea ...