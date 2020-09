Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 1.912 nuovi casi e 20 morti (Di venerdì 25 settembre 2020) In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 306.235 persone sono risultate positive al virus Sars-CoV-2 . Di queste, 35.801 sono decedute (+20, +0,1%; ieri +23) e sono state dimesse 222.716 (+954, +0,4%; ieri +1.097). Oggi 1912 casi in più e 20 decessi. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 47.718 (+938, +2%; … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020) In, dall’inizio dell’epidemia di, almeno 306.235 persone sono risultate positive al virus Sars-CoV-2 . Di queste, 35.801 sono decedute (+20, +0,1%; ieri +23) e sono state dimesse 222.716 (+954, +0,4%; ieri +1.097). Oggi 1912in più e 20 decessi. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 47.718 (+938, +2%; … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

