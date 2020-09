Coronavirus, in Campania e Calabria obbligo di mascherine all’aperto. Il virologo Silvestri: “è una totale idiozia” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Obbligare l’uso delle mascherine all’aperto a tutti e senza riguardo per la distanza inter-personale — quindi, per esempio, ad una persona che passeggia da sola in un parco o al mare — è, scientificamente parlando, una completa idiozia, e tutti quelli che capiscono un briciolo di epidemiologia e virologia lo sanno benissimo”. Lo scrive in un durissimo post su Facebook intitolato “cittadini e sudditi“ Guido Silvestri, virologo e professore alla Emory University di Atlanta, riferito all’ordinanza adottata ieri dal governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, a cui oggi ha fatto seguito un analogo provvedimento del Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. “L’unico motivo “razionale” per fare una ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) “Obbligare l’uso delleall’aperto a tutti e senza riguardo per la distanza inter-personale — quindi, per esempio, ad una persona che passeggia da sola in un parco o al mare — è, scientificamente parlando, una completa idiozia, e tutti quelli che capiscono un briciolo di epidemiologia e virologia lo sanno benissimo”. Lo scrive in un durissimo post su Facebook intitolato “cittadini e sudditi“ Guidoe professore alla Emory University di Atlanta, riferito all’ordinanza adottata ieri dal governatore della RegioneVincenzo De Luca, a cui oggi ha fatto seguito un analogo provvedimento del Presidente della Regione, Jole Santelli. “L’unico motivo “razionale” per fare una ...

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS, OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA ALL’APERTO Occorre ripristinare immediatamente comportamenti re… - MediasetTgcom24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Se contagi non scendono chiuderemo tutto' #coronavirus - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 11,8% Regioni con… - Mariang15709842 : RT @fra_tante: Coronavirus Campania, De Luca: 'Se i contagi non scendono chiuderemo tutto' - Tgcom24 . PERÒ POI NON RIAPRIRE PIÙ. DEFICIENT… - daniele19921 : RT @BarbaGiampi: Come avevo previsto ieri, De Luca è già pronto a chiudere tutto. A fronte di cosa? Due, ripeto DUE, decessi registrati nel… -