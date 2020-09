Coronavirus, il monitoraggio dell’Iss: tre settimane per vedere l’effetto della riapertura delle scuole (Di venerdì 25 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 25 settembre I casi di Coronavirus sono aumentati, progressivamente, di settimana in settimana. Anche se quello che succede in Italia è più contenuto di quanto avviene in altri Paesi europei. Comincia così l’analisi che arriva dal report settimanale pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss). L’epidemia dalla scorsa settimana ha ricominciato a crescere in 10 regioni. Diminuiscono leggermente i casi importanti dell’estero, 8% questa settimana contro il 10,8% della settimana scorsa. La maggior parte dei casi infatti nascono da infenzioni sul territorio nazionale, in tutto l’84,2%. Il trend in aumento è registrato da otto settimane. Per questo l’Iss chiede di mantenere alta la soglia di attenzione e non ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 25 settembre I casi disono aumentati, progressivamente, di settimana in settimana. Anche se quello che succede in Italia è più contenuto di quanto avviene in altri Paesi europei. Comincia così l’analisi che arriva dal report settimanale pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss). L’epidemia dalla scorsa settimana ha ricominciato a crescere in 10 regioni. Diminuiscono leggermente i casi importanti dell’estero, 8% questa settimana contro il 10,8%settimana scorsa. La maggior parte dei casi infatti nascono da infenzioni sul territorio nazionale, in tutto l’84,2%. Il trend in aumento è registrato da otto. Per questo l’Iss chiede di mantenere alta la soglia di attenzione e non ...

