Coronavirus | il contagio dilaga in Europa Mai tanti casi in Francia Verso lo stop dei voli dal Regno Unito

RegLombardia : #LNews sono 229 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1 a fronte di 21.369 tamponi effettuati. Nessun conta… - SkyTG24 : La #Liguria, insieme a Gran Bretagna, Portogallo e Belgio, entra nell'elenco della Svizzera di Stati e Regioni a ri… - fanpage : ?? ULTIM'ORA- Raffaele Fitto positivo al #coronavirus - Isabella26V : RT @ultimenotizie: La #Svizzera ha incluso la #Liguria nell'elenco degli Stati e Regioni a rischio elevato di contagio da #coronavirus. La… - ES1670 : RT @formichenews: A più di sei mesi dall'inizio della #pandemia sono molti i paesi del mondo alle prese con tassi di contagio elevati. E me… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagio

Fanpage.it

MILANO - Sono centinaia gli istituti scolastici in cui si è registrato almeno un contagio. Il numero più alto in Lombardia : nel 76% dei cas...Leggi ...Aumentano in modo esponenziale i casi di coronavirus in Europa, in Francia in particolare: se ne registrano 15.797 in 24 ore, in Gran Bretagna 6.874, in Spagna 12.272 L’epidemia del coronavirus in Fra ...