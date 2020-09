Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 25 settembre: la mappa dei nuovi focolai (Di venerdì 25 settembre 2020) Coronavirus , il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 25 settembre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al ... Leggi su today (Di venerdì 25 settembre 2020), il nuovodel Ministero della Salute divenerdì 252020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero deicasi di positività al ...

FoggiaCittaAper : Non rallenta la diffusione del #COVID?19, oggi altri 36 positivi in Provincia di #Foggia - Il bollettino del… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni #25settembre #Coronavirus #COVID?19 - FrancoBove1965 : RT @TgrRaiPuglia: #BollettinoCovid #Puglia 90 casi positivi su 3299 test esaminati. 1 decesso in provincia di Bari #ioseguoTgr https://t.co… - irpiniatimes1 : Coronavirus, boom di contagi in Irpinia: il bollettino dell’Asl di Avellino - SoniaLaVera : RT @ivocamic: CONTROINFORNAZIONE #COVID La voce nel deserto 24/9 - 1.786 casi aumentano i positivi I morti sono 23 ALLARMISMO Ingiustific… -