Coronavirus | il bilancio nazionale del 24 settembre

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ancora in salita la curva epidemiologica del: nelle ultime 24 ore 1786 nuovi positivi contro i 1640 della precedente rilevazione Nuovo incremento dei casi dinel nostro Paese: nelle ultime 24 ore 1.786 nuovi contagiati contro i 1.640 del monitoraggio precedente. Processati, però, quasi 5 mila tamponi in più (108.019). In aumento anche … L'articolo Curiosauro.