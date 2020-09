Coronavirus, i dati – 1.912 casi e 20 morti nelle ultime 24 ore. Stabili i tamponi: 107.269 (Di venerdì 25 settembre 2020) Salgono ancora i positivi al Coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 1.912 casi, il massimo del post lockdown (ieri erano stati 1.786). I tamponi restano su livelli da record, oltre i 107 mila, in leggerocalo rispetto ai 108mila di ieri. Le vittime giornaliere sono 20, tre in meno di giovedì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia, comprese vittime e guariti, sale così a 306.235. L'articolo Coronavirus, i dati – 1.912 casi e 20 morti nelle ultime 24 ore. Stabili i tamponi: 107.269 proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Salgono ancora i positivi alin Italia. Secondo idiffusi dal ministero della Salute,24 ore è stato registrato un incremento di 1.912, il massimo del post lockdown (ieri erano stati 1.786). Irestano su livelli da record, oltre i 107 mila, in leggerocalo rispetto ai 108mila di ieri. Le vittime giornaliere sono 20, tre in meno di giovedì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia, comprese vittime e guariti, sale così a 306.235. L'articolo, i– 1.912e 2024 ore.: 107.269 proviene da Il Fatto Quotidiano.

RegLombardia : #LNews A fronte di 20.431 tamponi effettuati sono 277 i positivi riscontrati per una percentuale pari all’1,3%… - RegLombardia : #LNews Nessun decesso, boom di tamponi (22.805) e zero casi a Cremona, Lodi e Sondrio. Alto il numero dei guariti… - c_appendino : A seguito della pandemia #coronavirus anche in tema di mobilità le abitudini dei cittadini stanno cambiando e quest… - fattoquotidiano : Coronavirus, i dati – 1.912 casi e 20 morti nelle ultime 24 ore. Stabili i tamponi: 107.269 - IlNuovoTorrazzo : CORONAVIRUS - I dati del 25 settembre: in regione 277 nuovi positivi, in provincia +7 -