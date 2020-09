Coronavirus, Dombrovskis: visibili segni di deterioramento sugli Npl (Di venerdì 25 settembre 2020) Mentre sulla qualità degli asset gli effetti della pandemia si vedono ancora 'solo parzialmente', sulla situazione degli Npl delle banche 'possiamo già vedere segni di deterioramento' nei dati del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 settembre 2020) Mentre sulla qualità degli asset gli effetti della pandemia si vedono ancora 'solo parzialmente', sulla situazione degli Npl delle banche 'possiamo già vederedi' nei dati del ...

A indicarlo è il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, secondo il quale al momento "non vediamo ancora un significativo aumento di questo tipo di prestiti" ma "è probabilmente solo ...

Banche, Bruxelles cambia Sì alle bad bank nazionaliper gestire i prestiti a rischio

Una proposta per varare bad bank nazionali, finanziate dagli Stati — e anche un network di bad bank a livello europeo — per affrontare il problema dei futuri fallimenti causati dalla crisi da Covid-19 ...

