Coronavirus: Conte, 'salute bene inalienabile, vaccino per tutti i popoli' (2) (Di venerdì 25 settembre 2020) (Adnkronos) - "Oggi sono orgoglioso non solo che l'Italia, con i suoi scienziati, ricercatori e le sue aziende, sia protagonista in alcuni dei progetti più avanzati per la ricerca del vaccino - prosegue il presidente del Consiglio -. Mi rende orgoglioso in particolare poter dire anche che il nostro contributo e la nostra ricerca saranno patrimonio collettivo: il vaccino verrà messo a disposizione di tutti i popoli. Non possiamo permetterci di guardare al futuro del Pianeta e dei nostri figli con egoismo, ignorando il fatto che la tutela della salute rischia, in diverse, troppe parti del mondo, di essere un lusso". "La speranza di vincere presto la pandemia, inoltre, non deve coincidere con l'augurio di tornare al più presto alla semplice 'normalità'. Dobbiamo desiderare di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) (Adnkronos) - "Oggi sono orgoglioso non solo che l'Italia, con i suoi scienziati, ricercatori e le sue aziende, sia protagonista in alcuni dei progetti più avanzati per la ricerca del- prosegue il presidente del Consiglio -. Mi rende orgoglioso in particolare poter dire anche che il nostro contributo e la nostra ricerca saranno patrimonio collettivo: ilverrà messo a disposizione di. Non possiamo permetterci di guardare al futuro del Pianeta e dei nostri figli con egoismo, ignorando il fatto che la tutela dellarischia, in diverse, troppe parti del mondo, di essere un lusso". "La speranza di vincere presto la pandemia, inoltre, non deve coincidere con l'augurio di tornare al più presto alla semplice 'normalità'. Dobbiamo desiderare di ...

anna_annie12 : Coronavirus, Conte all'Onu: 'Pandemia opportunità per nuovo inizio' | Sky TG24 - zazoomblog : Coronavirus: Conte nemico invisibile drammatico come guerra - #Coronavirus: #Conte #nemico - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'opportunità riscatto, G20 Italia momento rinascita collettiva'... - TV7Benevento : Coronavirus: Conte a Onu, 'Ue ha capito portata sfida, ripensare al nostro mondo'... - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'salute bene inalienabile, vaccino per tutti i popoli' (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Coronavirus, Conte all'Onu: "Pandemia opportunità per nuovo inizio" Sky Tg24 Coronavirus: Conte, 'opportunità riscatto, G20 Italia momento rinascita collettiva'

Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo alla 75ma sessione Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Possiamo recuperare la sinergia e la fratellanza necessarie per trasformare la ...

Coronavirus: Conte, 'salute bene inalienabile, vaccino per tutti i popoli' (2)

(Adnkronos) - "Oggi sono orgoglioso non solo che l’Italia, con i suoi scienziati, ricercatori e le sue aziende, sia protagonista in alcuni dei progetti più avanzati per la ricerca del vaccino - ...

Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo alla 75ma sessione Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Possiamo recuperare la sinergia e la fratellanza necessarie per trasformare la ...(Adnkronos) - "Oggi sono orgoglioso non solo che l’Italia, con i suoi scienziati, ricercatori e le sue aziende, sia protagonista in alcuni dei progetti più avanzati per la ricerca del vaccino - ...