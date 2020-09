Coronavirus | Conte | ‘opportunità riscatto | G20 Italia momento rinascita collettiva’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos) – “Siamo ben consci della responsabilità che, con la Presidenza del G20, ricadrà sul nostro Paese nel guidare gli sforzi globali. Soprattutto, non ignoriamo la particolare fase storica che vive la comunità mondiale, al cui interno si inscriveranno i lavori di questo importante consesso. Crediamo fermamente che il prossimo G20 inpossa assumere la valenza didicollettiva, divenendo l’occasione per cementificare quel senso di comunità che ogni nazione ha avuto in gestazione durante il periodo buio della pandemia”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe, intervenendo alla 75ma sessione Assemblea generale delle Nazioni Unite.“Possiamo recuperare la sinergia e la fratellanza necessarie per ...