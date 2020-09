Coronavirus | Conte a Onu | ‘Ue ha capito portata sfida | ripensare al nostro mondo’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos) – “L’Unione Europea haladellailmondo, renderlo più sostenibile, più verde, più digitale, più inclusivo. ‘Next Generation EU’ rappresenta, insieme alle misure della Banca Centrale Europea, un’opportunità storica per porre l’Europa come punto di riferimento imprescindibile del partenariato globale verso nuove prospettive”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo alla 75ma sessione assemblea generale delle Nazioni Unite.“L’annuncio fatto la scorsa settimana dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di un ‘Global Health Summit’ nel 2021 in Italia, proprio ...