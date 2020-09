Coronavirus: aumentano i contagi. L’OMS celebra l’Italia con un video (Di venerdì 25 settembre 2020) La pandemia di Coronavirus imperversa, con molti Paesi europei alle prese con una seconda ondata durissima, specialmente in Spagna, Francia e Regno Unito. In Italia assistiamo a un aumento dei contagi costante nelle ultime 8 settimane, con l’età mediana delle persone colpite che si alza, arrivando a 41 anni nella settimana passata. Gli sforzi dell’Italia nel combattere il Coronavirus sono stati celebrati dall’OMS con un video, condiviso da Roberto Speranza. Il ministro ha invitato a non vanificare i risultati raggiunti finora nel contenere la pandemia. Coronavirus, il bollettino del 25 settembre I dati di oggi riportano 1912 casi positivi, un salto rispetto ai 1.786 di ieri, che portano il totale a 306.235, di cui 47.718 attualmente positivi. Di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 settembre 2020) La pandemia diimperversa, con molti Paesi europei alle prese con una seconda ondata durissima, specialmente in Spagna, Francia e Regno Unito. In Italia assistiamo a un aumento deicostante nelle ultime 8 settimane, con l’età mediana delle persone colpite che si alza, arrivando a 41 anni nella settimana passata. Gli sforzi dell’Italia nel combattere ilsono statiti dall’OMS con un, condiviso da Roberto Speranza. Il ministro ha invitato a non vanificare i risultati raggiunti finora nel contenere la pandemia., il bollettino del 25 settembre I dati di oggi riportano 1912 casi positivi, un salto rispetto ai 1.786 di ieri, che portano il totale a 306.235, di cui 47.718 attualmente positivi. Di ...

RaiNews : Aumentano i contagi in tutta Europa #coronavirus - fanpage : I dati di oggi purtroppo ci dicono che aumentano i pazienti in terapia intensiva - Agenzia_Ansa : #coronavirus Aumentano i #malati in #terapiaintensiva nelle ultime 24 ore #ANSA - Notiziedi_it : Coronavirus: aumentano i contagiati, 1.912 casi e 20 morti - CiaoKarol : Coronavirus, la preoccupazione torna altissima. Più di 1900 casi in Italia, ma in Spagna, Gb e Francia numeri enorm… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano Coronavirus: aumentano i contagiati, 1.912 casi e 20 morti AGI - Agenzia Italia