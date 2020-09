Coronavirus, allarme Ue: “Peggio di marzo, misure stringenti o lockdown inevitabile” (Di venerdì 25 settembre 2020) Coronavirus, allarme Ue: “misure stringenti o lockdown inevitabile” La seconda ondata del Coronavirus in Europa, con vari Paesi che da diverse settimane hanno registrato un’impennata dei contagi, preoccupa l’Ue: l’ultimo allarme in ordine di tempo è quello lanciato dalla Commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, insieme al Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). I governi europei, ha chiesto Kyriakides, adottino misure più stringenti, altrimenti nuovi lockdown generalizzati saranno inevitabili. “In alcuni Paesi – ha dichiarato la Commissaria alla Salute – la situazione dell’Unione è peggiore che a ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020)Ue: “inevitabile” La seconda ondata delin Europa, con vari Paesi che da diverse settimane hanno registrato un’impennata dei contagi, preoccupa l’Ue: l’ultimoin ordine di tempo è quello lanciato dalla Commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, insieme al Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). I governi europei, ha chiesto Kyriakides, adottinopiù, altrimenti nuovigeneralizzati saranno inevitabili. “In alcuni Paesi – ha dichiarato la Commissaria alla Salute – la situazione dell’Unione è peggiore che a ...

