Coronavirus, allarme scuole: chiudono 75 istituiti scolastici (Di venerdì 25 settembre 2020) In Italia sono molte le scuole che hanno riscontrato positività al covid. Circa 450 istituiti sono stati ad essere colpiti, 75 invece quelli che hanno deciso di chiudere. Era il 9 settembre quando il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa ha affermato: "La scuola riapre ufficialmente il 14 settembre". Da allora sono passati undici giorni … L'articolo proviene da .

