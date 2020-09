Coronavirus a scuola, la nuova circolare: tamponi immediati per i casi sospetti (Di venerdì 25 settembre 2020) Il ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare in cui vengono date indicazioni sulla gestione di casi di Coronavirus nelle scuole di tutta Italia . Le informazioni riguardano sia gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 settembre 2020) Il ministero della Salute ha diffuso unain cui vengono date indicazioni sulla gestione didinelle scuole di tutta Italia . Le informazioni riguardano sia gli ...

mante : Il preside del liceo di mia figlia spiega perché non utilizzano la DAD durante lo sciopero dei bidelli. Perché va p… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, la nuova circolare per la scuola: senza tampone negativo non si torna in classe anche se i sintomi sos… - Corriere : La nuova circolare: senza tampone non si torna a scuola dopo un’assenza con sintomi C... - v3rd3acqua : RT @MediasetTgcom24: Scuola, in 400 istituti casi di coronavirus: 75 chiusure #scuola - Consuelide : RT @CesareSacchetti: La nuova circolare, ovviamente illegale, del regime: non si torna a scuola dopo un'assenza con sintomi sospetti senza… -