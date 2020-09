Coronavirus | 1900 nuovi casi | tampone agli studenti con oltre 37 | 5 di febbre

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il Sud si blinda. De Luca: se sale la curva pronto al lockdown. Anche in Calabria scatta l’obbligo di mascherina all’aperto

Tg3web : Coronavirus, continua a crescere la curva dei contagi. Il bollettino di oggi supera i 1900 nuovi casi. Arriva poi l… - rachele_capone : RT @Tg3web: Coronavirus, continua a crescere la curva dei contagi. Il bollettino di oggi supera i 1900 nuovi casi. Arriva poi l'obbligo del… - gianb_rn : RT @Tg3web: Coronavirus, continua a crescere la curva dei contagi. Il bollettino di oggi supera i 1900 nuovi casi. Arriva poi l'obbligo del… - ArmandaGelsomin : RT @Tg3web: Coronavirus, continua a crescere la curva dei contagi. Il bollettino di oggi supera i 1900 nuovi casi. Arriva poi l'obbligo del… - angcap_ : RT @Tg3web: Coronavirus, continua a crescere la curva dei contagi. Il bollettino di oggi supera i 1900 nuovi casi. Arriva poi l'obbligo del… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 1900

L'HuffPost

Mentre l'Oms dichiara "Dobbiamo agire ora", rischiamo due milioni di morti, in Italia Spagna e Francia stanno affrontando numeri di contagiati allarmanti e in Italia abbiamo raggiungo ieri il record d ...L'organizzazione dell'edizione del 2020 del Roland Garros è stata da tempo travagliata e più volte modificata a causa della pandemia inerente al Coronavirus che ha colpito tutto il mondo. In questi gi ...