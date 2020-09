Coronavirus | 1 912 nuovi contagi su 107 269 tamponi | 20 i morti

Leggi su dire

(Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA – I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 1.912, rilevati sulla base di 107.269 tamponi effettuati. Sono 20 le vittime. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza e' di 35.801. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 954. Sono invece 244 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.