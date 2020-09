Controlli fiscali | ripresa da giugno | ecco chi rischia sanzioni

(Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo il blocco imposto dal Decreto Cura Italia fino al 31 maggio, dal primo diricominciano i. Cosa succederà alladegli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate?: si riprede dal primoUna norma contenuta nel Decreto Cura Italia ha bloccato ifino al 31 maggio 2020. Gli accertamenti, quindi, riprenderanno a partire dal primo2020: si divideranno in due fasi, nella prima, che durerà fino al 2020, l’Agenzia delle Entrate procederà ad esaminare le posizioni dei contribuenti ed emetterà gli atti, nel corso della seconda, che inizierà invece nel 2021, avverrà la notifica degli ...

infoiteconomia : Controlli fiscali, l’arma più potente è l’analisi dei movimenti sul conto corrente - 24NormeTributi : Controlli fiscali, l’arma più potente è l’analisi dei movimenti sul conto corrente - walter_porcino : @Roberto_Rosoni @lvoir @giovangolo manutenzione se li mettevano in tasca e magari li avevano nei paradisi fiscali e… - LuigiDonfrance1 : Invece le cooperative, onlus, ong, fondazioni, ecc. lucrano senza controlli e senza problemi fiscali: è ora di mett… - saggerisate : Calcio? Interessa? Controlli fiscali al PSG? -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli fiscali

Il Sole 24 ORE

Le nuove detrazioni fiscali del 110%, pur essendo una grandissimo opportunità per il Paese, si inseriscono in un contesto temporale anomalo. La pandemia, ancora in corso, ha infatti bloccato le assemb ...407 del 24 settembre 2020 riguardante il trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari ... di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, ...