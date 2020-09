Contro il Covid ecco la doccia con il gel | video

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 settembre 2020) Questo passeggero approfitta del viaggio in treno per farsi una bellacon il gel igienizzante, usandolo come se fosse un bagnoschiuma. Peccato che, nonostante la prudenza, si sia dimenticato di indossare la mascherina chirurgica. Comunque, la domanda sorge spontanea: sarà rimasto un po' gel igienizzante per tutti gli altri passeggeri?