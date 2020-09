Conte all’Onu: “Vaccino italiano sarà patrimonio di tutti, non può essere un lusso. Prossimo G20 sia momento di rinascita collettiva” (Di venerdì 25 settembre 2020) Non solo una pagina buia della storia mondiale, ma anche un’opportunità di rilancio. Il premier Giuseppe Conte, intervenuto all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel suo discorso parla principalmente del coronavirus. Il presidente del Consiglio, ricordando l’impegno dell’Italia per una risposta all’emergenza sanitaria multilaterale e inclusiva, coglie l’occasione per menzionare anche il “vaccino italiano”: “Sarà a disposizione di tutti i popoli, non può essere un lusso – sostiene Conte – Il nostro contributo sarà patrimonio collettivo”. E ricorda che la “tutela della salute” rischia in molte parti del mondo “di essere un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Non solo una pagina buia della storia mondiale, ma anche un’opportunità di rilancio. Il premier Giuseppe, intervenuto all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel suo discorso parla principalmente del coronavirus. Il presidente del Consiglio, ricordando l’impegno dell’Italia per una risposta all’emergenza sanitaria multilaterale e inclusiva, coglie l’occasione per menzionare anche il “vaccino”: “Sarà a disposizione dii popoli, non puòun– sostiene– Il nostro contributo saràcollettivo”. E ricorda che la “tutela della salute” rischia in molte parti del mondo “diun ...

