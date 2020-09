Contagi Covid-19 nel mondo superano 32 milioni (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Situazione esplosiva in Europa e nel mondo per l’emergenza coronavirus, con nuovi record di Contagi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a livello planetario ad oltre 32 milioni di casi. E’ quanto emerge dall’aggiornamento della John Hopkins University, che conta 32.048.333 casi accertati. Il numero delle vittime sino ad oggi è salito a 979.454. In Europa, restano sorvegliati speciali Francia e Gran Bretagna, dove la situazione va peggiorando di ora in ora. Picco giornaliero in Gran Bretagna Gli ultimi dati del governo britannico parlano di un picco di 6.634 casi accertati nelle ultime 24 ore, che vanno aggiornare il record del giorno precedente, portando il numero complessivo da inizio pandemia a 416mila. Anche i morti lievitano a 40 dai 37 di giovedì, per un totale ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Situazione esplosiva in Europa e nelper l’emergenza coronavirus, con nuovi record diregistrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a livello planetario ad oltre 32di casi. E’ quanto emerge dall’aggiornamento della John Hopkins University, che conta 32.048.333 casi accertati. Il numero delle vittime sino ad oggi è salito a 979.454. In Europa, restano sorvegliati speciali Francia e Gran Bretagna, dove la situazione va peggiorando di ora in ora. Picco giornaliero in Gran Bretagna Gli ultimi dati del governo britannico parlano di un picco di 6.634 casi accertati nelle ultime 24 ore, che vanno aggiornare il record del giorno precedente, portando il numero complessivo da inizio pandemia a 416mila. Anche i morti lievitano a 40 dai 37 di giovedì, per un totale ...

