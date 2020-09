Conferenze stampa Pescara-Chievo Verona | le parole dei due mister

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 25 settembre 2020)1^ Giornata Serie B 2020/2021 Giornata diin Serie B, alla viglia delle 7 gare in programma domani pomeriggio. In realtà il campionato cadetto comincia già quest’oggi, con l’interessantissimo scontro Monza-Spal. A proposito di match di cartello da meno non può essere sicuramente, che si affronteranno allo Stadio Adriatico: due squadre vogliose di ottenere una buona partenza. Senza ombra di dubbio le due compagini rientrano nel lotto delle favorite per il salto di categoria. Poco fa ha parlato in conferenzail tecnico pescarese Massimo Oddo, che si è subito ...