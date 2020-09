Conferenza stampa Morata | le parole dell’attaccante della Juve

juventusfc : ?? Dove seguire la conferenza stampa di @AlvaroMorata di venerdì 25 settembre? Sulla sezione @JuventusTV del nostro… - virginiaraggi : Ieri ho partecipato alla conferenza stampa di presentazione del Prix Italia 2020, che anche quest’anno Roma ha l’on… - OfficialASRoma : ??? Domani, alle 13:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Pedro #ASRoma - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: #Marotta: 'Gli obiettivi dell'Inter? Una società come l'Inter deve sempre garantire sostenibilità, quindi deve sempre arriv… - luigi202_luigi : RT @GiovaAlbanese: Domani alle 13 conferenza stampa di #Pirlo, alla vigilia di #RomaJuve. -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Calcio News 24

"Lo vedo contento. E’ il nostro capitano e come diceva Fienga è un calciatore di un livello straordinario. Ha un peso specifico importante nel nostro spogliatoio, siamo contenti che resti con noi. Fa ...Ad aprile di tredici anni fa in mezzo alla difesa di Spalletti c’erano Chivu e Mexes, più Cassetti e Panucci, e non sono bastati. Il veterano è Mancini, che viene dall’esperienza con l’Atalanta ed è a ...