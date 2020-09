Conferenza stampa Italiano: «Siamo ancora un cantiere aperto» (Di venerdì 25 settembre 2020) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato in Conferenza stampa in vista del match contro il Sassuolo Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa in vista del match contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni: DEBUTTO – «E’ chiaro che, a parte l’emozione e ci presenteremo per la prima volta davanti a questo palcoscenico importante, non vediamo l’ora di iniziare. Ci Siamo preparati in questo periodo per essere pronti alla prima di campionato. Vogliamo cercare di salvaguardare quanto fatto un mese fa e cercheremo di vendere cara la pelle a partire da domenica» ROSA SPEZIA – «E’ chiaro che Siamo un cantiere aperto. Stiamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo, ha parlato inin vista del match contro il Sassuolo Vincenzo, tecnico dello Spezia, ha parlato inin vista del match contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni: DEBUTTO – «E’ chiaro che, a parte l’emozione e ci presenteremo per la prima volta davanti a questo palcoscenico importante, non vediamo l’ora di iniziare. Cipreparati in questo periodo per essere pronti alla prima di campionato. Vogliamo cercare di salvaguardare quanto fatto un mese fa e cercheremo di vendere cara la pelle a partire da domenica» ROSA SPEZIA – «E’ chiaro cheun. Stiamo ...

