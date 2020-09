Concorso Magistratura 2020, 310 posti: rinviato diario prove scritte al 27 novembre (Di venerdì 25 settembre 2020) rinviato il diario delle prove scritte del Concorso Ministero Giustizia per 310 posti di magistrato ordinario: della Gazzetta Ufficiale n. 75 del 25 Settembre 2020 l’avviso che proroga la pubblicazione al 27 novembre. La motivazione dell’ennesimo rinvio sembra essere la crescita dei contagi e la necessità, quindi, di nuove misure di contenimento sanitario per lo svolgimento delle prove. Come riportato nell’avviso pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia: “La perdurante situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso necessario un differimento dello svolgimento delle prove scritte del Concorso per magistrato ordinario indetto con d.m. 29 ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 25 settembre 2020)ildelledelMinistero Giustizia per 310di magistrato ordinario: della Gazzetta Ufficiale n. 75 del 25 Settembrel’avviso che proroga la pubblicazione al 27. La motivazione dell’ennesimo rinvio sembra essere la crescita dei contagi e la necessità, quindi, di nuove misure di contenimento sanitario per lo svolgimento delle. Come riportato nell’avviso pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia: “La perdurante situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso necessario un differimento dello svolgimento delledelper magistrato ordinario indetto con d.m. 29 ...

IenadelTavolier : @PieroSansonetti @GuidoCrosetto @ilriformista Concorso #magistrati. Notizia di cui nessuno parla perché distratti d… - ClaudioVolpe_wr : RT @askanews_ita: Presunte irregolarità nel concorso della magistratura: il #Csm apre una pratica. Riguarderebbero la correzione dei compit… - ClaudioVolpe_wr : RT @ItaliaOggi: Concorso in magistratura, il Csm apre una pratica per presunte irregolarità - ClaudioVolpe_wr : RT @PierCinti: Il csm ha aperto una pratica per presunte irregolarità nel concorso per la magistratura. Sono curioso di vedere il risalto d… - ClaudioVolpe_wr : RT @PierantonioZ: Ho presentato una interpellanza al ministro ?@AlfonsoBonafede? sullo scandalo dei grossolani errori contenuti nei temi d… -