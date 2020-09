Con il Fondo Nazionale del Turismo, CDP investe fino a 2 miliardi di euro negli alberghi storici (Di venerdì 25 settembre 2020) CDP: nasce il Fondo Nazionale del Turismo, investimenti fino a 2 miliardi di euro negli alberghi storici e iconici italiani Cassa Depositi e Prestiti (CDP) rafforza il suo impegno per il Turismo, settore chiave per l’economia italiana, che rappresenta il 13% del Pil e il 15% dell’occupazione. Su proposta dell’Amministratore delegato Fabrizio Palermo, il Consiglio di Amministrazione di CDP, presieduto dal Presidente Giovanni Gorno Tempini, ha approvato la nascita del Fondo Nazionale del Turismo (FNT), presentato in occasione di una conferenza stampa nella sede di CDP di Via Goito alla presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) CDP: nasce ildel, investimentia 2die iconici italiani Cassa Depositi e Prestiti (CDP) rafforza il suo impegno per il, settore chiave per l’economia italiana, che rappresenta il 13% del Pil e il 15% dell’occupazione. Su proposta dell’Amministratore delegato Fabrizio Palermo, il Consiglio di Amministrazione di CDP, presieduto dal Presidente Giovanni Gorno Tempini, ha approvato la nascita deldel(FNT), presentato in occasione di una conferenza stampa nella sede di CDP di Via Goito alla presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del ...

VanityFairIt : Questa seconda puntata la salutiamo con lei, @MarroneEmma, la sua lotta contro il maschilismo, le lacrime, le risat… - RaiNews : 'È morta nella notte a Roma la nostra #RossanaRossanda. Aveva 96 anni'. Ad annunciarlo con un tweet Il Manifesto, q… - CarloCalenda : Il #20settembre continua a essere una ricorrenza per pochi. Come se ancora non avessimo fatto i conti fino in fondo… - Lymond15 : @andreaortolo @kariuki74 Non sconvolgenti normalmente i pacifisti sono sempre schierati con i democratici. Sono com… - Adripong : @AndreaCordobao @GliAutogol Da persone civili e senza campanilismi mi chiedo da dove vengano i passaggi o gli stral… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Fondo Poste Italiane lancia il primo fondo con politica d'investimento socialmente responsabile Adnkronos Orientamenti sul ruolo del P.M. nell'applicazione della legislazione emergenziale in tema di crisi di impresa

La Procura Generale della Corte di Cassazione ha fornito alcuni orientamenti relativi all'applicazione da parte degli uffici di Procura della legislazione emergenziale in tema di crisi di impresa. Si ...

Un fondo per evitare che gli alberghi cadano in mani straniere

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2020 Franceschini: "Fondo turismo per evitare che alberghi cadano in mani straniere" "Con la creazione del Fondo Nazionale per il Turismo vogliamo sostenere il setto ...

La Procura Generale della Corte di Cassazione ha fornito alcuni orientamenti relativi all'applicazione da parte degli uffici di Procura della legislazione emergenziale in tema di crisi di impresa. Si ...(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2020 Franceschini: "Fondo turismo per evitare che alberghi cadano in mani straniere" "Con la creazione del Fondo Nazionale per il Turismo vogliamo sostenere il setto ...