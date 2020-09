Come, pagando sempre il caffè con la carta, puoi vincere il premio di 3000 euro che il governo mette a disposizione (Di venerdì 25 settembre 2020) Rimborso del 10% su un tetto di spesa massimo di 3000 euro. E poi il premio una tantum di 3000 euro da assegnare ai cittadini più virtuosi per quanto riguarda i pagamenti elettronici. Fa tutto parte del piano cash back promosso dal governo italiano (era entrato nella legge di bilancio, ma è stato sospeso a causa dell’emergenza coronavirus) a partire dal 1° dicembre 2020. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha anticipato in un’intervista a La Stampa nella giornata di ieri, oggi emergono altri dettagli importanti su quello che prevederà l’esecutivo in termini di moneta elettronica. LEGGI ANCHE > Cashback e Bonus Befana, Come funzionano le misure del governo che ti rimborsano se paghi con la ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 settembre 2020) Rimborso del 10% su un tetto di spesa massimo di. E poi iluna tantum dida assegnare ai cittadini più virtuosi per quanto riguarda i pagamenti elettronici. Fa tutto parte del piano cash back promosso dalitaliano (era entrato nella legge di bilancio, ma è stato sospeso a causa dell’emergenza coronavirus) a partire dal 1° dicembre 2020. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha anticipato in un’intervista a La Stampa nella giornata di ieri, oggi emergono altri dettagli importanti su quello che prevederà l’esecutivo in termini di moneta elettronica. LEGGI ANCHE > Cashback e Bonus Befana,funzionano le misure delche ti rimborsano se paghi con la ...

