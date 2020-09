Com’è davvero la storia di «Bella ciao insegnata nelle scuole che sostituisce l’inno nazionale» (Di venerdì 25 settembre 2020) «Ecco la priorità del Pd», «Questo pensano a sinistra», «Invece di pensare al Paese, piazzano Bella ciao nelle scuole». E altre amenità del genere. Sono tutti commenti alle testate – in primo piano Il Tempo – che questa mattina hanno dato ampio risalto a una proposta di legge presentata dal deputato dem Gian Mario Fragomeli e che sta ferma alla Camera ormai da cinque mesi. Il testo sta mandando fuori strada i sovranisti, che sono convinti che la legge permetterà di sostituire l’inno nazionale scritto da Goffredo Mameli con il canto partigiano. Ovviamente non è così ed è opportuno fare una ricostruzione di questa vicenda priva di pregiudizi. LEGGI ANCHE > La versione di Bella ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 settembre 2020) «Ecco la priorità del Pd», «Questo pensano a sinistra», «Invece di pensare al Paese, piazzano». E altre amenità del genere. Sono tutti commenti alle testate – in primo piano Il Tempo – che questa mattina hanno dato ampio risalto a una proposta di legge presentata dal deputato dem Gian Mario Fragomeli e che sta ferma alla Camera ormai da cinque mesi. Il testo sta mandando fuori strada i sovranisti, che sono convinti che la legge permetterà di sostituire l’innoscritto da Goffredo Mameli con il canto partigiano. Ovviamente non è così ed è opportuno fare una ricostruzione di questa vicenda priva di pregiudizi. LEGGI ANCHE > La versione di...

