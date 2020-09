COLOMBO IL BABY GOL

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 25 settembre 2020) Lorenzosi è preso il Milan di Zlatan Ibrahimovic. O, almeno per ora, l’attaccante classe 2002 sostituirà la stella svedese. Dalla Coppa Italia, in semifinale contro la Juve, fino all’esordio a San Siro in Serie A contro il Bologna. Adesso, in una stagione che si preannuncia spumeggiante per il nuovo Milan di Pioli, ecco l’esordio in Europa League per. Un gol, quello segnato al Bodo/Glimt che non sarà mai più dimenticato, dopo una stagione – la scorsa – passata tra campo e lettini d’ospedale. Dopo una frattura da stress al quinto metatarso del piede destro, il primo vero stop in una stagione non appena iniziata – parliamo della scorsa – è arrivato il rientro nel Primavera 2 di Giunti dove ha chiuso con ben sei gol in nove gare. Nato a Vimercate l’8 ...