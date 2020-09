Colombo, debutto d'oro A 18 anni elimina il Bodo (Di venerdì 25 settembre 2020) Il sostituto di Zlatan firma il gol che fa la differenza assieme alla doppietta di Calhanoglu. Milan, che fatica: 3-2 con sofferenza finale e ora c'è il Rio Ave Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Il sostituto di Zlatan firma il gol che fa la differenza assieme alla doppietta di Calhanoglu. Milan, che fatica: 3-2 con sofferenza finale e ora c'è il Rio Ave

Nella fredda serata milanese in cui il Diavolo deve fare a meno di Ibrahimovic e rischia grosso, a scaldare i tifosi del Milan assiepati sui divani di casa ci ha pensato lui, Lorenzo Colombo. Chiamato ...

Mai deludere le leggende: Lorenzo Colombo dimostra di conoscere la regola fondamentale,

e dopo aver ricevuto l'investitura di Paolo Maldini nel pre-partita («Ha sempre dimostrato di essere pronto») non trema di fronte alla responsabilità di sostituire Ibrahimovic in Europa. Il 18enne, et ...

