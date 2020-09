"Col muso unto di porchetta". Murgia senza freni dalla Gruber: lo schifo su Salvini | Video (Di venerdì 25 settembre 2020) "Moderato Matteo Salvini? Non è credibile". Michela Murgia, scrittrice e commentatrice di ultra-sinistra, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo dice la sua sul leader della Lega e lo fa coi consueti toni agit-prop. La Gruber la provoca e la Murgia ci sguazza: "Quando il gioco si è fatto duro, con i morti per il coronavirus, i toni forti come ci ha dimostrato il successo dei sindaci sceriffi funzionano bene solo se sei percepito come una persona seria. Se in una mano hai un supplì o il muso unto di porchetta a una sagra e nell'altra mano un pugno di commercialisti in odor di ladrocinio è difficile che questi toni forti non suonino grotteschi o anche tragici". "Io penso che anche dentro la Lega una parte ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) "Moderato Matteo? Non è credibile". Michela, scrittrice e commentatrice di ultra-sinistra, ospite di Lillia Otto e mezzo dice la sua sul leader della Lega e lo fa coi consueti toni agit-prop. Lala provoca e laci sguazza: "Quando il gioco si è fatto duro, con i morti per il coronavirus, i toni forti come ci ha dimostrato il successo dei sindaci sceriffi funzionano bene solo se sei percepito come una persona seria. Se in una mano hai un supplì o ildia una sagra e nell'altra mano un pugno di commercialisti in odor di ladrocinio è difficile che questi toni forti non suonino grotteschi o anche tragici". "Io penso che anche dentro la Lega una parte ...

