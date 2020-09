Cig, 500 mila lavoratori aspettano gli aiuti Covid: senza sussidio da maggio (Di venerdì 25 settembre 2020) Oltre mezzo milione di lavoratori da mesi non ricevono i soldi della cassa integrazione. Più di 150 mila aspettano dall?Inps il versamento di una o più integrazioni salariali per... Leggi su ilmattino (Di venerdì 25 settembre 2020) Oltre mezzo milione dida mesi non ricevono i soldi della cassa integrazione. Più di 150dall?Inps il versamento di una o più integrazioni salariali per...

Cig, 500 mila lavoratori aspettano gli aiuti Covid: senza sussidio da maggio Il Messaggero

