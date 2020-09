(Di venerdì 25 settembre 2020) Oltre mezzo milione dida mesi non ricevono i soldi della cassa integrazione. Più di 150dall?Inps il versamento di una o più integrazioni salariali per...

SmorfiaDigitale : Cig, 500 mila lavoratori aspettano gli aiuti Covid: senza sussidio da maggio - zazoomblog : Cig 500 mila lavoratori aspettano gli aiuti Covid: senza sussidio da maggio - #lavoratori #aspettano #aiuti #Covid… - worldnews911 : Cig, 500 mila lavoratori aspettano gli aiuti Covid: senza sussidio da maggio - bizcommunityit : Cig, 500 mila lavoratori aspettano gli aiuti Covid: senza sussidio da maggio - massimartinelli : Cig, 500 mila lavoratori aspettano gli aiuti Covid: senza sussidio da maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Cig 500

Il Messaggero

ROMA Oltre mezzo milione di lavoratori da mesi non ricevono i soldi della cassa integrazione. Più di 150 mila aspettano dall’Inps il versamento di una o più integrazioni salariali per Covid-19. Ma poi ...Vive in Italia da 17 anni e ha sempre lavorato come operaia. Dopo aver sospeso la produzione per il lockdown, dal primo settembre la sua ditta ha chiuso lasciando definitivamente tutti a casa. Agnese, ...