Ciclismo | Cassani | “Ganna mi ha regalato un’emozione indescrivibile | fantastico”

"Martedì scorso ho raggiunto Imola e ho parcheggiato l'auto, ho raggiunto i box e sono entrato in pista dove stavano montando il traguardo. Ho pensato a mio papà, a quando mi portò a vedere il Campionato del Mondo vinto da Vittorio Adorni, ben 52 anni fa. Fu quel giorno che mi innamorai del Ciclismo e ne feci una ragione di vita. Oggi Filippo Ganna mi ha regalato un'emozione indescrivibile, ha vinto il Campionato del Mondo. Mio padre non c'è più e questa è l'unica nota triste di questa fantastica giornata". Queste sono le dichiarazioni di Davide Cassani, esternate tramite il social network Facebook e inerenti all'oro mondiale di Filippo Ganna, fautore del miglior crono a Imola 2020. Il commissario tecnico dell'Italbici ha palesato ...

Prima medaglia d'oro per l'Italia ai campionati del mondo in svolgimento ad Imola. E' stata conquistata dal 24enne di Verbania Filippo Ganna nella prova a cronometro su strada.

