Ciaccheri | ripresa attività piscina Giustiniano Imperatore

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – Cosi’ il Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo, sulla sua pagina Facebook: “Ancora una volta siamo allaComunale di Viale, questa volta nel primo giorno didelle attivita’ sportive con la nuova societa’ Maximo e con il mister Enrico Malvestiti.” Continua: “Come e’ noto, le attivita’ sono state interrotte per la sequenza impressionante di errori fatta dalla Giunta Raggi sul bando di assegnazione e per il disinteresse politico di tutelare il territorio nel rispetto delle societa’ sportive.” “Oggi lae’ ancora oggetto di un contenzioso ma al di la’ di come andra’ a finire e’ importante che gli ...