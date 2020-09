Chiesto l’ergastolo per il patrigno e la madre di Giuseppe, il bimbo ucciso di botte a Cardito (Di venerdì 25 settembre 2020) L’uomo, oltre ad aver ucciso il figlio, ha picchiato brutalmente la sorellina sotto gli occhi della madre che non è intervenuta in suo soccorso Rischiano l’ergastolo Tony Essobti Badre, 25 anni, il patrigno del piccolo Giuseppe, 7 anni, ucciso di botte la sera del 27 gennaio 2019, e la madre Valentina Casa. E’ stata questa … L'articolo Chiesto l’ergastolo per il patrigno e la madre di Giuseppe, il bimbo ucciso di botte a Cardito NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 25 settembre 2020) L’uomo, oltre ad averil figlio, ha picchiato brutalmente la sorellina sotto gli occhi dellache non è intervenuta in suo soccorso Rischiano l’ergastolo Tony Essobti Badre, 25 anni, ildel piccolo, 7 anni,dila sera del 27 gennaio 2019, e laValentina Casa. E’ stata questa … L'articolol’ergastolo per ile ladi, ildiNewNotizie.it.

