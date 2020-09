Chi è Lorenzo Colombo | la ‘stellina’ del Milan

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 25 settembre 2020) Chi è, l’attaccante classe 2002 che ha sostituito Ibrahimovic in Europa League.O – Ilha trovato la sua nuova stellina. Stiamo parlando di, classe 2002, che ha fatto il suo esordio in Europa League nella gara contro il Bodo/Glimt per la positività di Zlatan Ibrahimovic. Una prima bagnata da un gol per il giovane che ora spera di poter trovare spazio anche nelle prossime di campionato, in attesa del ritorno dello svedese. Chi è, la carriera dell’attaccante rossonero Nato a Vimercate l’8 marzo 2002,si è avvicinato al calcio sin da piccolo sognando di seguire le orme del suo grande ...